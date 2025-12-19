Задержан вандал, разбивший стекло трамвая в Выборгском районе Петербурга

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ ("вандализм").

Ночью 25 декабря в полицию Выборгского района Петербурга поступила информация о порче трамвая, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место инцидента и выяснили, что около полуночи, на перекрестке Финляндского проспекта и Пироговской набережной, возле стоящего на красный сигнал светофора трамвая появился неизвестный гражданин, который потребовал у водителя открыть дверь для входа. Поскольку остановка была запрещена правилами дорожного движения, водитель отказался исполнить требование пассажира. Тогда мужчина нанес сильный удар рукой по дверям вагона, выбив стекло, после чего быстро ушел с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ ("вандализм"). 14 января следствием оперативной работы полицейских подозреваемого удалось установить и задержать. Им оказался 46-летний горожанин. Задержанный был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Piter.TV