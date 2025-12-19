Петербуржец припарковал свой внедорожник на ступенях парадной

В отношении нарушителя вынесено постановление по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ, а также составлен протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ.

В самом начале года жители Петербурга стали свидетелями необычного инцидента, быстро ставшего предметом обсуждений в социальных сетях. Некий автовладелец проявил оригинальность в способе парковки, оставив свой внедорожник прямо на лестничных ступеньках подъезда жилого дома № 6 на Актерском проезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Многие жильцы дома пришли к выводу, что поведение водителя объяснялось последствиями недавно закончившихся праздников, сказавшихся на способности адекватно оценивать ситуацию и контролировать транспортное средство. Представители ГИБДД оперативно вычислили хозяина автомобиля. Им оказался сорокашестилетний горожанин, зарегистрированный неподалеку. Отсутствие номерных знаков на машине не спасло автовладельца от привлечения к ответственности.

В отношении нарушителя вынесено постановление по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ, а также составлен протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Дальнейшее разбирательство состоится в суде. Автомобиль, проявивший себя далеко не "танком" в неумелых руках владельца, отправлен на спецстоянку для последующего разбирательства.

Государственная автоинспекция еще раз подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения и предупреждает, что халатное отношение к требованиям закона обязательно повлечет за собой предусмотренную ответственность.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти