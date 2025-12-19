Нетрезвый мужчина из мести поджог дверь соседа в Колпино

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("поджог").

Утро 11 января началось драматично для жителя Колпино, обратившегося в правоохранительные органы в 11:25 с заявлением о подозрительном происшествии. Пострадавший рассказал полицейским, что незадолго до этого неизвестный попытался поджечь дверь его квартиры, находящейся в доме № 53 на Вознесенском шоссе, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Осмотрев место происшествия, сотрудники полиции Колпинского района отметили следы повреждения дверного звонка и ручки вследствие воздействия высоких температур. В тот же день следователями уголовного розыска был установлен подозреваемый, 65-летний мужчина, проживающий по соседству с заявителем. Выяснилось, что мотивом преступления стала многолетняя вражда между двумя жителями подъезда, усугубленная состоянием алкогольного опьянения подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("поджог"). Мужчина арестован на основании положений статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что житель Иркутской области задержан за разбойные нападения на севере Петербурга.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти