Житель Иркутской области задержан за разбойные нападения на севере Петербурга

Ведётся предварительное следствие, возбуждено уголовное дело по статье 162 пункт 2 УК РФ ("разбой").

Вечером 11 января полиция Приморского района получила экстренное сообщение о вооружённом ограблении пожилой женщины возле дома №28 по проспекту Энгельса. Потерпевшая рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что грабитель угрожал ей ножом и похитил её кошелёк, содержащий сумму в размере 11 тыс. рублей и 50 долларов. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Буквально несколько минут спустя поступила второе сообщение от 41-летней петербурженки о том, что на неё тоже совершён подобное нападение прямо в Удельном парке. Незнакомый мужчина с ножом вырвал личные вещи потерпевшей и убежал.

Патрульная служба вместе с сотрудниками ГИБДД оперативно отреагировала на происшествия и вскоре задержали подозреваемого — безработного мужчину, жителя Иркутска, 1988 года рождения.

Ведётся предварительное следствие, возбуждено уголовное дело по статье 162 пункт 2 УК РФ ("разбой"). Суд примет решение относительно меры пресечения, применяемой к задержанному лицу.

Ранее мы сообщили о том, что ректор петербургского частного вуза с подельниками организовал канал незаконной миграции.

Фото: Piter.TV