Ректор петербургского частного вуза с подельниками организовал канал незаконной миграции

Сорудники ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти завершили расследование уголовного дела против организованных преступников, подозреваемых в преступлениях, квалифицируемых частью 2 статьи 322.1 и частью 4 статьи 174.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подсудимыми стали три члена преступной группировки: 46-летний ректор частного петербургского вуза, 53-летний бизнесмен и гражданин одной из ближневосточных стран, обладающий тремя гражданствами. Расследование показало, что фигуранты привлекали мигрантов, желающих незаконно задержаться в России, обещая оформление учебных виз без фактической учебы, а также нелегально ставили их на миграционный учёт. Эта схема действовала с начала 2020 по ноябрь 2024 года, позволив преступникам оформить поддельные разрешения на обучение почти 500 граждан из разных зарубежных государств.

За счёт мошенничества группа получила доход свыше 40 млн рублей, который была попыталась скрыть путём заключения ложных финансовых операций. Правоохранительные органы выявили и прекратили деятельность группировки совместными усилиями сотрудников полиции, ФСБ и пограничников в конце ноября прошлого года.

Фиктивные студенческие визы всех вовлечённых мигрантов были отменены, сами иностранцы занесены в список нежелательных персон. Обвинение выбрало меру ограничения свободы в виде домашнего ареста для каждого подозреваемого.

Уголовное дело передано в Куйбышевский районный суд для дальнейшего разбирательства.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти