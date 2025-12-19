Неизвестный украл более 1 млн рублей из сейфа в бизнес-центре на Сызранской

Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("кража").

В пятницу, 9 января, сотрудники полиции Московского района получили сообщение о краже имущества, произошедшей в ночь с 8 на 9 января из офисов, находящихся в здании бизнес-центра по адресу: улица Сызранская, дом 16. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выехавшие на место происшествия правоохранители выяснили, что преступник поднялся по пожарной лестнице на второй этаж двухэтажного строения, откуда, используя физическую силу, вскрыл металлическую дверь аварийного выхода и незаконно проник внутрь офиса. Затем, применяя электрический инструмент, злоумышленник взломал металлические сейфы.

В итоге из одного из кабинетов были украдены деньги в сумме 1 миллион 100 тысяч рублей, принадлежащих владельцу коммерческой фирмы. Остальные помещения ограблению не подверглись, однако находящиеся там бумаги и личные предметы оказались беспорядочно разбросанными.

Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("кража"). Ведётся работа по выявлению и задержанию подозреваемых в совершении указанного преступления.

Фото: Piter.TV