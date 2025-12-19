Житель Ленобласти вынес рубли и доллары из квартиры на Сенной

Подозреваемый был взят под стражу в соответствии со статьёй 91 УПК РФ и отправлен в следственный изолятор временного содержания.

В среду, 7 января, в полицию Адмиралтейского района обратился мужчина 46 лет, проживающий в доме №7 на Сенной улице. Заявитель сообщил, что в период с ночи 6 на утро 7 января некто воспользовался открытой входной дверью и незаконно попал в его жилище, находящееся на третьем этаже пятиэтажного жилого здания. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место инцидента, определили, что из жилища исчезли рюкзак с деньгами в размере 15 000 рублей и 100 долларов США, а также банковская карточка, с которой позднее произошло несанкционированное снятие суммы в 1 602 рубля. Общий размер нанесённого ущерба составил 36 825 рублей.

Согласно данному случаю, было заведено уголовное дело согласно пункту "а" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.

Спустя двое суток, 9 января в 13:00, возле дома №16 на улице Якубовича, в рамках проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения уголовного розыска был задержан подозреваемый — 32-летний безработный гражданин, зарегистрированный в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV