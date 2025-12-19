Во время сноса здания ВНИИБ в Петербурге мужчина распылил "перцовку". Возбуждено уголовное дело

Полицейские Выборгского района задержали местного жителя 54 лет за хулиганскую выходку во время сноса здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте. Он распылил газовый баллончик, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Конфликт произошел накануне примерно в 10:00, пострадавшим оказался 21-летний охранник, который был нанят с целью не подпускать активистов к дому. Мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение, его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
Баллончик изъят, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ.
Фото: Piter.TV
