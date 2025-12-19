  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время сноса здания ВНИИБ в Петербурге мужчина распылил "перцовку". Возбуждено уголовное дело
Сегодня, 12:48
122
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Во время сноса здания ВНИИБ в Петербурге мужчина распылил "перцовку". Возбуждено уголовное дело

0 0

Пострадавшим оказался 21-летний охранник, который был нанят с целью не подпускать активистов к дому.

Полицейские Выборгского района задержали местного жителя 54 лет за хулиганскую выходку во время сноса здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте. Он распылил газовый баллончик, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Конфликт произошел накануне примерно в 10:00, пострадавшим оказался 21-летний охранник, который был нанят с целью не подпускать активистов к дому. Мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение, его отпустили домой в удовлетворительном состоянии. 

Баллончик изъят, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Комендантском проспекте мужчина похитил у петербуржца барсетку, угрожая ножом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: снос, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии