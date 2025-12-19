  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Комендантском мужчина похитил у петербуржца барсетку, угрожая ножом
Сегодня, 12:28
156
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Комендантском мужчина похитил у петербуржца барсетку, угрожая ножом

0 0

Имущество потерпевшего и нож были изъяты.

Правоохранители задержали подозреваемого в разбое на Комендантском проспекте. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Приморского района 8 января обратился 54-летний местный житель, заявивший, что неизвестный под угрозой ножом похитил его барсетку с документами, после чего скрылся. В тот же день на Долгоозерной улице поймали 21-летнего злоумышленника. Имущество потерпевшего и нож были изъяты. 

Ранее на Piter.TV: в Московском районе задержан подозреваемый в разбойном нападении на магазин. Сумма похищенных средств составила порядка 29 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV 

Теги: комендантский проспект, разбой
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии