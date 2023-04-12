В Московском районе задержан подозреваемый в разбойном нападении на магазин

Сумма похищенных денежных средств составила порядка 29 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения на торговую точку на Московском проспекте. Преступление произошло в ночь на 12 декабря в магазине, расположенном в доме №196.

По данным полиции, около 03:50 в помещение вошёл неизвестный мужчина. Он начал угрожать 18-летней продавщице, после чего ударил её кулаком в лицо. Забрав кассовый аппарат с выручкой, злоумышленник покинул магазин. Сумма похищенных денежных средств составила порядка 29 тысяч рублей.

Сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть Московского района сразу после нападения. На место прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали обстоятельства случившегося и передали ориентировки патрульным нарядам.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого удалось установить и задержать в кратчайшие сроки. Его обнаружили на переходе станции метро "Рыбацкое". Задержанным оказался 35-летний мужчина, приехавший из Кемеровской области.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где его задержали в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ — "Разбой".

Фото: Piter.tv