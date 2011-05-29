В Петербурге будут судить похитительницу кофемашины из магазина

Похищенное было продано, ущерб составил около 7 тыс. рублей.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении рецидивистки. Ей вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), рассказали в надзорном ведомстве 12 декабря.

В сентябре фигурантка, находясь в торговом зале магазина, увидела на стеллаже кофемашину. Спрятав товар в пакет, она покинула помещение. Похищенное было продано, ущерб составил около 7 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV