  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге будут судить похитительницу кофемашины из магазина
Сегодня, 14:29
150
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге будут судить похитительницу кофемашины из магазина

0 0

Похищенное было продано, ущерб составил около 7 тыс. рублей.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении рецидивистки. Ей вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), рассказали в надзорном ведомстве 12 декабря. 

В сентябре фигурантка, находясь в торговом зале магазина, увидела на стеллаже кофемашину. Спрятав товар в пакет, она покинула помещение. Похищенное было продано, ущерб составил около 7 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: перед судом в Петербурге предстанет похититель смартфона за 54 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии