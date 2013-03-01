  1. Главная
Перед судом в Петербурге предстанет похититель смартфона за 54 тыс. рублей
Сегодня, 12:12
Имущество было спрятано дома, обвиняемый достал сим-карту и сбросил настройки.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Об этом рассказали 11 декабря в надзорном ведомстве. 

В октябре на проспекте Большевиков фигурант вырвал из рук потерпевшего мобильный телефон стоимостью 54 тыс. рублей и скрылся. В подъезде одного из домов злоумышленник снял свою куртку, чтобы его не нашли. Имущество было спрятано дома, обвиняемый достал сим-карту и сбросил настройки. Смартфон изъят и возвращен владельцу. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: транспортная полиция раскрыла кражу планшета в поезде сообщением "Белгород — Петербург". 

Фото: Piter.TV 

