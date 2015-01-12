Транспортная полиция раскрыла кражу планшета в поезде сообщением "Белгород – Санкт-Петербург"

В отношении подозреваемой избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

От 43-летней женщины из Калининграда поступила заявка в транспортную полицию с просьбой содействовать розыску утраченного планшета в поездке Белгород-Санкт-Петербург. Ущерб оценен в 30 тыс. рублей, информирует пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Первоначальные поиски в салоне поезда результатов не дали. В рамках оперативной проверки работники уголовного розыска установили личность подозреваемой в краже устройства. Ей оказалась 30-летняя работница транспортного предприятия. Выяснилось, чтовладелица планшета, прибыв на конечный пункт маршрута, случайно оставила планшет под подушкой в своем купе и покинула вагон. Когда пассажиры покинули поезд, тот отправился в депо. Во время уборки состава сотрудница нашла устройство и, решив воспользоваться отсутствием свидетелей, присвоила его себе, намереваясь применять его лично.

Похищенный предмет обнаружен полицейскими в жилище подозреваемой и возвращен законной хозяйке. Следователями Санкт-Петербургского управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("кража"), предусматривающей максимальное наказание сроком до пяти лет заключения.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте