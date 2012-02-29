Объявленного в федеральный розыск водителя задержали на Балтийском вокзале

После ареста мужчина был препровожден в линейный отдел МВД России на транспорте.

Транспортная полиция задержала на Балтийском вокзале в Петербурге гражданина, находящегося в федеральном розыске. По данным ведомства, 43-летний мужчина из Владимирской области был найден в ходе обычной проверки пассажиров.

Выяснилось, что подозреваемый находился в бегах по обвинению в нарушении ПДД, результатом которого стало серьезное увечье другому человеку.

После ареста мужчина был препровожден в линейный отдел МВД России на транспорте, откуда затем направлен инициаторам его розыска для продолжения расследования.

Ранее мы сообщили о том, что пятеро иностранцев устроили массовую драку на улице Костюшко.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)