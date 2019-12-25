Пятеро иностранцев устроили массовую драку на улице Костюшко

В отношении задержанных составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство", после чего их доставили в ближайший отдел полиции для дальнейших разбирательств.

В Московском районе Петербурга полиция задержала группу мигрантов, участвовавших в массовом конфликте. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, вечером 10 ноября в 20:34 поступила информация от свидетеля о произошедшем инциденте неподалеку от дома номер 82 на улице Костюшко.

Патрульная группа прибыла на место оперативно и смогла задержать пятерых мужчин в возрасте от 24 до 31 года, прибывших из среднеазиатского государства.

В отношении задержанных составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство", после чего их доставили в ближайший отдел полиции для дальнейших разбирательств. Обстоятельства инцидента и возможное участие других лиц продолжают устанавливаться. Полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый житель Мурино раскидал электросамокаты и повредил остановку на Северном проспекте.

Фото: Piter.TV