Нетрезвый житель Мурино раскидал электросамокаты и повредил остановку на Северном проспекте

Ночью 7 ноября в полицию Калининского района поступило заявление о происшествии на автобусной остановке возле дома № 83 на Северном проспекте, где неизвестный гражданин раскидал электросамокаты и нанес повреждения стеклянной конструкции остановки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники ГИБДД немедленно выехали на место происшествия и в пять часов утра задержали подозреваемого — 27-летнего жителя города Мурино, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Позже сотрудники полиции получили официальное обращение от представителя организации, занимающейся эксплуатацией остановочных комплексов, с указанием суммы ущерба, составившей 16 163 рубля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("вандализм").

Фото: Piter.TV