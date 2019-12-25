Вандалы повредили "Доходный дом П.Т. Бадаева" на Восстания

Для установления виновников была задействована система видеонаблюдения "Безопасный город".

"Доходный дом П.Т. Бадаева", признанный объектом культурного наследия, подвергся нападению вандалов. Соответствующая информация оперативно передана правоохранительным органам, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Во время месячника по благоустройству сотрудники инспекции обнаружили повреждение фасада здания, расположенного на улице Восстания, 19. Неустановленные лица оставили надписи чёрной краской на поверхности стены, прошедшей дорогостоящую реставрацию.

Для установления виновников была задействована система видеонаблюдения "Безопасный город". Камеры позволили зафиксировать злоумышленников, видеозапись и соответствующие материалы переданы сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего расследования.

Действия нарушителей квалифицируются как уголовно наказуемые деяния против объектов культурного наследия. Им грозит серьёзное наказание вплоть до 3-5 лет лишения свободы или крупный денежный штраф размером до 3-5 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что "Особняк Штифтера" в Петербурге ждет реставрация.

Фото: Пресс-служба ГАТИ Петербурга