"Особняк Штифтера" в Петербурге ждет реставрация

ГАТИ Петербурга выдала разрешение на проведение реставрационных работ в здании культурного наследия "Особняк Штифтера". Работы предусматривают замену оконных и дверных блоков, обновление фасада и профилактический ремонт подвальных помещений.

Этот дом, построенный в стиле раннего петербургского модерна по проекту архитектора Людомира-Хойновского в 1913–1914 гг., стал выдающимся примером градостроительной эстетики эпохи начала прошлого столетия. Строительство велось по заказу супругов Штифтеров, принадлежавших к богатым представителям купечества, чье имя впоследствии дало название дому.

Архитектурный облик особняка отличался элегантностью форм, гармоничностью линий и утонченностью декора, воплощая собой представления той эпохи о красоте, комфорте и процветании. После Октябрьской революции строение перешло в государственную собственность, а начиная с середины ХХ века там разместились культурные учреждения, такие как Дом журналистов, организация "Ленконцерт" и позднее "Росконцерт".

В настоящее время исторический особняк занимает Дом национальностей, выполняющий важную роль объединения многочисленных культурных сообществ Петербурга.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга