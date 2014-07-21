Реставрацию фасада "Дома Управления протопресвитера армии и флота" на Чернышевского начнут весной

Первоначально сооружение возводилось в XVIII веке как приют для ветеранов и нуждающихся.

В Петербурге стартуют восстановительные работы фасадов здания, известного как "Дом управления протопресвитера армии и флота", расположенном на проспекте Чернышевского, 18. Начало реставрации получило официальное одобрение городских структур, информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Историческое здание сыграло важную роль в судьбе военного духовенства. Здесь под руководством протопресвитера Александра Желобовского принимались решения, влияющие на моральный дух солдат и моряков, шедших в бой и выходивших в плавание. Его вдохновляющие речи звучали на кораблях Балтийского и Тихоокеанского флотов, в полевых лагерях и казармах от Кронштадта до Дальнего Востока.

Первоначально сооружение возводилось в XVIII веке как приют для ветеранов и нуждающихся. Впоследствии архитектор Павел Самсонов придало зданию монументальность, а Алексей Захаров устроил в нём храм св. Александра Невского с большим куполом и иконописью в традициях Андрея Рублёва. До настоящего момента сохранилась характерная черта строения — высота восточной части значительно превосходит западную сторону, подчёркивая местоположение бывшей церкви.

Ранее мы сообщили о том, что доходный дом на Петроградке, где проживал Шостакович, признали памятником.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга