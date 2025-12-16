Захарова анонсировала следующий брифинг МИД на полях ПМЭФ в Петербурге

Официальный представитель российского дипведомства сообщила, что форум пройдет с 3 по 6 июня. Также она рассказала об участии министра Сергея Лаврова и его заместителей в различных сессиях.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что ее следующий еженедельный брифинг состоится на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом информирует ТАСС.

Дипломат напомнила, что в этом году мероприятие пройдет в Северной столице с 3 по 6 июня. Речь идет уже о 29-м по счету форуме. Традиционно его организуют на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Захарова добавила, что следующий брифинг как раз и проведут на площадках этого события.

Представитель МИД также рассказала, что ведомство примет активное участие в форуме и в иных форматах. Она пообещала дополнительно проинформировать журналистов о графике мероприятий министра иностранных дел Сергея Лаврова. На данный момент известно, что руководство министерства задействовано в нескольких сессиях. Четвертого июня заместитель главы МИД Михаил Галузин примет участие в круглом столе под названием "Союзное государство. Время быть первым". Пятого июня его коллега Александр Панкин выступит на специальной тематической сессии "Россия — АТЭС. Широкие перспективы сотрудничества на горизонте до 2035 года".

Кроме того, департамент информации и печати третьего июня присоединится к панельным сессиям на темы "Твои слова как пуля. Как информация превратилась в мощнейшее оружие современности" и "Пределы использования искусственного интеллекта в средствах массовой информации". Четвертого июня департамент участвует в сессиях "Креативная экономика. Конкуренция, нарратив или объединение вокруг смыслов", а также совместно с журналом "Международная жизнь" в дискуссии "Похищение Европы. Невыученные уроки истории: какое будущее европейцы украли у себя и следующих поколений".

