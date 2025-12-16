В Петербурге модернизировали Северную станцию аэрации для защиты Финского залива

В Петербурге успешно завершён второй этап масштабной реконструкции Северной станции аэрации. Как сообщили "Петербургскому дневнику" в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению, модернизация значительно повысит качество очистки сточных вод перед их сбросом в Финский залив.

В рамках проекта было проведено комплексное техническое перевооружение. Специалисты обновили пять секций аэротенка и шесть вторичных отстойников. Кроме того, на территории появились новые объекты инфраструктуры: насосная станция для управления илом и трансформаторная подстанция. В самом аэротенке установили современные системы аэрации и перемешивания, которые делают процесс очистки более эффективным.

В результате проделанной работы производительность станции выросла до 900 тысяч кубометров сточных вод в сутки. В будущем планируется ещё один, финальный этап: строительство системы доочистки и блока ультрафиолетового обеззараживания. Это позволит к 2038 году увеличить общую мощность комплекса до 1,25 миллиона кубометров в сутки.

Фото: Пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению