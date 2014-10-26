Доходный дом на Петроградке, где проживал Шостакович, признали памятником

Здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) присвоил статус памятника регионального значения доходному дому Первого Российского страхового общества, расположенному на углу Кронверкской и Большой Пушкарской улиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Шестиэтажное здание было построено в 1913-1914 годах по проекту архитекторов Юлия Бенуа, Леонтия Бенуа и Александра Гунста и стало крупнейшим жилым комплексом Петербурга начала XX века. Фасады здания выполнены в стиле эклектики с элементами классицизма и барокко, а его историческими жильцами были композитор Дмитрий Шостакович, маршал Леонид Говоров и поэт Александр Прокофьев.

Присвоение статуса памятника архитектуры обеспечит зданию государственную охрану и контроль за сохранностью его исторического облика при продолжении использования в качестве многоквартирного жилого дома.

Фото: Telegram / КГИОП