Появились фото места расположения новой станции метро "Броневая" в Петербурге

Трёхэтажное здание круглой формы появится на углу Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта

На месте парковки у ЦНИИ судовой электротехники и технологии началась подготовка к строительству вестибюля станции "Броневая" Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена. Станция, которая станет следующей после "Путиловской" по направлению к центру города, возводится с использованием шахты № 846, проходка ствола которой началась в конце октября 2025 года.

Наземный вестибюль будет представлять собой отдельно стоящее трёхэтажное здание круглой формы на углу Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта. Помимо основного входа, станция получит эвакуационный выход на Кубинской улице. Освоение строительной площадки должно начаться в ближайшее время, что подтверждают и первые работы на территории бывшей парковки.

Фото: Telegram / Подземник