Врачи предупредили об опасном тренде "ломки ушей" среди мужчин в России

Интерес к искусственной деформации ушей растет. Процедура может привести к глухоте, гнойным воспалениям и неконтролируемой деформации.

В России фиксируется рост интереса к процедуре искусственной деформации ушей. Это может привести к серьезным медицинским осложнениям, сообщает телеграм-канал Baza. Речь идет о практике, при которой уши намеренно сдавливают до перелома, придавая им "брутальную" форму, схожую с внешностью бойцов смешанных единоборств.

Отоларинголог Марат Гасанов объяснил, что подобная бодимодификация чревата потерей слуха, воспалением хряща и гнойными воспалениями, которые прогрессируют в гематомах. Запись к мастерам такой процедуры расписана на недели вперед. Основной поток клиентов приходится на южные регионы, но интерес фиксируется и в центральной части страны. Стоимость "услуги" составляет около 6 тысяч рублей за одно ухо. Клиентам предлагают выбирать интенсивность воздействия и предполагаемую зону перелома.

Медики предупреждают: при отсутствии своевременной помощи после травмы возможно развитие неконтролируемой деформации ушной раковины и ухудшение слуха.

