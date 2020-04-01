Станция метро "Технологический институт-2" отмечает 65-летие

Она открылась в год первого полёта человека в космос и стала первой в истории метро с кроссплатформенной пересадкой.

Станция "Технологический институт-2" сегодня, 11 апреля, празднует 65-летие. Она распахнула свои двери для пассажиров в 1961 году — в год первого полёта человека в космос. Архитектурное оформление станции посвящено советским научным достижениям и расцвету научной мысли, сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Станция пилонного типа, глубокого заложения. Именно здесь впервые в истории метрополитена был построен кроссплатформенный пересадочный узел: пути синей и красной веток расположены напротив друг друга, что позволяет пассажирам делать пересадку быстро и удобно. Ежедневно этой возможностью пользуются тысячи петербуржцев и гостей города.

За 65 лет "Технологический институт-2" остаётся одной из ключевых станций городской подземки, обеспечивая связь между двумя важнейшими линиями метро. Юбилей станции — ещё один повод вспомнить историю развития петербургского метрополитена, который продолжает оставаться одним из самых красивых и удобных в мире.

