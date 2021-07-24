Россельхознадзор запретил ввоз 50 тонн зараженного арахиса

Крупную партию орехов остановили в Большом морском порту после проверки Россельхознадзора. В продукции нашли опасного вредителя, который может уничтожить зерновые запасы.

50 тонн арахиса из Бразилии не пустили в Петербург из-за мучного хрущака. Партию орехов остановили в Большом морском порту после проверки контроля качества и безопасности зерновой продукции. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Арахис не соответствовал требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности зерна".

Лабораторные исследования, проведенные в Санкт-Петербургском филиале ФГБУ "ЦОК АПК", подтвердили наличие заражения. Специалисты выявили присутствие малого мучного хрущака (Tribolium confusum). Этот вредитель может нанести значительный ущерб зерновым запасам, поэтому ввоз всей партии арахиса на территорию России запретили.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора