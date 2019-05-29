Петербургские депутаты предложили создать список ядовитых растений города

В северной столице хотят закрепить перечень опасных видов по аналогии с Красной книгой.

В Санкт-Петербурге предложили сформировать перечень ядовитых и инвазивных растений. С такой инициативой выступил председатель комитета по законодательству Законодательного собрания города Всеволод Беликов.

По словам депутата, перечень может быть закреплен в городском законе об экологии по аналогии с Красной книгой Петербурга. Также потребуется привести региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами.

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о борьбе с вредными растениями. Согласно документу, собственники земельных участков обязаны уничтожать опасные виды, а власти субъектов должны составлять их официальные списки.

Ранее в Ленобласти с начала лета от борщевика очистили 158 га территорий,

