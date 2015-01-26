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В Ленобласти с начала лета от борщевика очистили 158 га территорий

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Борьба с ним осуществляется двумя способами: обработка гербицидами; окос спецтехникой.

Дорожные службы Ленинградской области активно ликвидируют борщевик Сосновского по всему региону. Как отметили в дорожном комитете, период цветения этого сорняка с июля по август, поэтому сейчас работы крайне важны.

С начала лета областные дорожники очистили от борщевика территорию вдоль 1628 км региональных трасс.  Общая площадь обработанных дорожниками земель во всех районах Ленобласти уже превысила 158 га. Борьба с ним осуществляется двумя способами: обработка гербицидами; окос спецтехникой.

Жителям и гостям Ленобласти напомнили, что борщевик опасен. Если сок растения попал на кожу – её нужно тщательно и как можно быстрее смыть водой с мылом и в течение двух суток избегать попадания солнечного света.

Также отмечается, что физические и юридические лица обязаны заниматься уничтожением борщевика на своих участках – в ином случае грозит штраф: от 2 тысяч для физического лица и от 20 тысяч для юридического лица.

Видео: Telegram/ Dorogi_lo

Теги: борщевик
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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