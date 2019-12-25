В Ленинградской области расширили борьбу с борщевиком Сосновского.

В Ленинградской области в 2026 году муниципалитеты увеличили площадь обработки территорий от борщевика Сосновского на 25% по сравнению с прошлым годом. Предварительные итоги борьбы с опасным растением вице-губернатор региона по АПК Олег Малащенко представил на аппаратном совещании в администрации Ленобласти.

Муниципалитеты обработали 7,53 тыс. га, из которых 6,01 тыс. га пришлось на химический способ, а 1,52 тыс. га — на механический. Дорожные службы провели работы еще на 3 тыс. га при плане в 1,89 тыс. га. Кроме того, организации водоснабжения и водоотведения обработали 306,7 га, энергетики — 56,19 га, а газовые компании — 14,2 га. Работы проводились в 111 из 188 муниципальных образований, больше всего территорий обработали в Волосовском, Киришском и Лужском районах.

За 8 месяцев 2026 года за зарастание земель борщевиком было вынесено 477 постановлений и назначено 450 штрафов на 1,51 млн руб., из которых взыскали 392 тыс. руб. За нарушение правил удаления растения вынесли еще 267 постановлений и назначили 219 штрафов на 996 тыс. руб., взыскано 373 тыс. руб. В 2027 году регион планирует увеличить финансирование программы и проводить обработку дважды за сезон. Работы должны охватить 910 населенных пунктов на площади 6 792,39 га, а также 212,6 га неразграниченных земель.

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Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга