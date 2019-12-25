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В Петербурге на 60 территориях нашли борщевик
Сегодня, 11:52
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В Петербурге на 60 территориях нашли борщевик

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Свыше 20 юридических лиц получили штрафы на сумму 600 тыс. рублей.

В Петербурге борщевик Сосновского обнаружили на 60 территориях. Опасный сорняк чаще всего выявляют на окраинах города, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Было объявлено 42 предостережения ответственным. Свыше 20 юридических лиц получили штрафы на сумму 600 тыс. рублей – борщевик на их участках находила нейросеть "Городовой". Практика ведется с прошлого лета: теперь эта технология работает на всех восьми комплексах. 

Задача такой работы – добиться, чтобы собственники своевременно уничтожали борщевик на своих участках и не допускали его повторного распространения. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее мы рассказывали о том, что в лесах Курортного района продолжается борьба с борщевиком. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: борщевик, гати
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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