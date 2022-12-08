Петербург стал лидером по доле малогабаритных квартир в новостройках

Ленобласть на втором месте по малогабаритному жилью.

Петербург вошёл в число российских лидеров по доле малогабаритных квартир в новостройках. По данным аналитиков "Домклик" (цитирует "РБК"), с начала 2026 года на первичном рынке Северной столицы такие объекты составляют 22,1% от общего объёма предложения. Речь идёт о квартирах площадью до 28 квадратных метров. Второе место заняла Ленинградская область с показателем 16,8%. Оба региона также лидируют по доле таких квартир в ипотечных сделках.

В Москве доля малогабаритного жилья за год сократилась с 11,5% до 6,6%, а в общероссийском объёме — с 9,7% до 6,7%. Эксперты связывают это с запретом на проектирование таких квартир в новых домах и вымыванием доступных предложений во время ажиотажного спроса в конце 2025 — начале 2026 годов. При этом южные регионы, включая Краснодарский край, Ростовскую, Астраханскую и Волгоградскую области, увеличили свою долю в общероссийском объёме малогабариток.

Ранее эксперты рассказали о ситуации на рынке петербургской недвижимости весной 2026 года.

Фото: Piter.TV