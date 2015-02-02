Семьи получили ключи от квартир в отреставрированном доме на Калинина

Кондратьевский жилмассив сдали после реконструкции.

В историческом доме на площади Калинина губернатор Александр Беглов вручил ключи от квартир десяти семьям. Церемония стала финальным аккордом реконструкции Кондратьевского жилмассива в Калининском районе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Квартал, возведённый в 1931 году в стиле конструктивизма, был спроектирован архитекторами Григорием Симоновым, Иваном Капцюгом, Тамарой Каценеленбоген и Львом Тверским. В советское время комплекс пришёл в упадок, но городские власти решили сохранить его, проведя масштабную реконструкцию.

Благодаря программе "Доступное жильё", которая позволяет улучшать жилищные условия на льготных условиях, около 40 тыс. семей уже смогли решить квартирный вопрос. В ходе восстановительных работ удалось спасти 36 исторических зданий, включая 10 объектов культурного наследия.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv