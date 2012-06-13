Новостроек в Петербурге стало вдвое меньше из-за дорогих кредитов

Квартир для петербуржцев становится всё меньше.

Строительная отрасль Петербурга переживает один из самых глубоких кризисов за последние годы. По данным Петростата, за январь-июль 2026 года в городе введено всего 785,5 тыс. кв. метров жилья — на 45,9% меньше, чем за тот же период 2025 года. Падение ускорилось в полтора раза: ещё год назад снижение за семь месяцев составляло лишь 10%.

Особенно драматична ситуация в многоквартирных домах — спад на 48,1% (до 685,2 тыс. кв. м). Индивидуальное жильё упало на 24,4% (до 100,3 тыс. кв. м). В первом квартале 2026 года объёмы рухнули на 83,8% (до 113,9 тыс. кв. м). По состоянию на конец августа действовали 166 разрешений на строительство — на 5 меньше, чем год назад. Общий объём строящегося жилья снизился на 8,5% (до 5,03 млн кв. м). Новых проектов стало в 1,72 раза меньше.

Аналитики выделяют три ключевые причины. Первая — высокая стоимость финансирования: на фоне ключевой ставки 20–21% застройщики не могут брать кредиты на новые проекты. Вторая — дефицит земли в городской черте: свободных пятен под застройку практически не осталось. Третья — сжатие спроса: круг покупателей с подходящим бюджетом сужается, а квартиры дорожают, пишет spb.aif.ru.

На федеральном уровне проблему заметили. 22 августа вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости наращивать объёмы строительства в Петербурге. Однако реальность такова: даже снижение ключевой ставки пока не привело к оживлению. В апреле 2026 года в городе был зафиксирован лишь один новый проект. Полноценное восстановление рынка станет возможным, когда ключевая ставка не будет превышать 10%, а рыночная ипотека вернётся к уровню около 12%.

Любопытно, что падение в Петербурге происходит на фоне роста ввода жилья в целом по России почти на 16%. Проблемы Северной столицы носят локальный характер: дефицит земли, дорогое финансирование и структурные изменения. Для города это создаёт серьёзные риски — дефицит предложения и рост цен, что может сделать недвижимость недоступной для широких слоёв населения.

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Фото: Piter.TV