Проект обхода Приозерска дорабатывают после отказа Главгосэкспертизы

Изначально пакет документов и результаты инженерных изысканий были поданы на проверку еще в марте 2026 года, однако в августе ведомство выдало отрицательное заключение.

Проектную документацию на строительство объездной дороги вокруг города Приозерска в Ленинградской области повторно направят на согласование в ФАУ "Главгосэкспертиза России" в сентябре. Об этом "Деловому Петербургу" рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В ведомстве пояснили, что сейчас специалисты устраняют замечания экспертов. Изначально пакет документов и результаты инженерных изысканий были поданы на проверку еще в марте 2026 года, однако в августе ведомство выдало отрицательное заключение. Причиной стало то, что проектировщики не успели исправить все недочеты в установленный срок. В ФКУ рассчитывают получить положительное решение ведомства до конца текущего года.

Необходимость строительства четырехполосного обхода протяженностью почти 16 км назрела давно. Существующие участки трассы А-121 "Сортавала" до и после населенного пункта уже реконструированы, а транзитный транспорт вынужден проезжать через узкие улицы самого Приозерска (по одной полосе в каждом направлении). Это создает неудобства как для туристов, следующих в Карелию, так и для местных жителей из-за шума и пробок. Новый участок должен обойти сам город, а также деревни Починок и Ларионово. В состав проекта войдут новое освещение, шумозащитные экраны и мост через реку Вуоксу. Ввод дороги в эксплуатацию планируется на 2028 год.

Ранее власти Ленобласти выбрали два варианта для строительства ШМСД до КАД-2.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)