"Новые люди" впервые заняли второе место на выборах в ЗакС Петербурга

"Справедливая Россия" не преодолела 5-процентный барьер в Петербурге.

В Экспертном клубе Санкт-Петербурга прошло обсуждение предварительных итогов выборов в городской парламент. На момент обработки 89,11% протоколов лидирует "Единая Россия" с результатом 55,45% голосов.

Пресс-секретарь регионального отделения партии Станислав Кукарцев назвал и явку, и итог историческими. Он отметил масштабную работу с молодёжью и общественными организациями, а также рост мобилизационной базы с 875 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч человек. По его словам, эти люди пришли и проголосовали за партию.

Второе место занимают "Новые люди" с 11,82% после подсчёта того же процента протоколов. Партия впервые получает второе место и такой результат на выборах в ЗакС. Руководитель общественного штаба партии в Петербурге, депутат Дмитрий Панов пока не спешит подводить даже предварительные итоги. Он объяснил, что сейчас для них принципиальное значение имеют единицы и десятые доли процента, и признался, что переживает больше за результат партии, чем за себя. Панов пожелал всем партиям, качественно отработавшим кампанию, сохранить избирателей и единомышленников на ближайшие пять лет. Он также отметил, что в ходе кампании удалось объединить патриотически настроенных людей. Результат "Единой России" ему понятен: для многих выбор стоял между "мы с президентом" или нет. Но "Новые люди" тоже вместе с президентом, и большинство их инициатив направлено на развитие родного для президента города. Они понимают ответственность и будут вместе с другими парламентскими партиями защищать интересы страны.

Третье место у КПРФ с 11,28%. Первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ, депутат ЗакСа Роман Кононенко считает, что процент близок к итоговому, но пока предварительный, и это не то, на что рассчитывали. Партия будет анализировать, исправлять и корректировать.

Четвёртое место у ЛДПР с 10,19%. Первый заместитель координатора регионального отделения Иван Есипов надеется, что по списку пройдут четыре человека, и отмечает активную работу кандидатов.