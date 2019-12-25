Ленобласть лидирует по числу предписаний из‑за борщевика

Проверку организовал Россельхознадзор.

Россельхознадзор по Северо-Западу проверил почти 160 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей. В результате выявили зарастание участков борщевиком Сосновского на площади 8,4 тыс. гектаров: нарушения установлены на 250 объектах, рассказали в пресс-службе ведомства 27 октября.

Специалисты объявили 44 предостережения, выдали 149 предписаний, составили 61 протокол и вынесли 19 постановлений о привлечении к административной ответственности. Борщевик устранили на 11 участках площадью около 95 гектаров.

В Ленобласти зафиксировали 1,8 тыс. гектаров земель с нарушениями. Регион лидирует по количеству предписаний – их было 78.

Ранее на Piter.TV: борщевик в Ленобласти обработали на площади более 7,5 тыс. гектаров.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Северо-Западу