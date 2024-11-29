Опубликован перечень населений Ленобласти, где будут уничтожать борщевик

Данный перечень поможет гражданам контролировать работы и подавать заявки на включение новых территорий.

Комитет по АПК опубликовал перечень поселений Ленинградской области, которые участвуют в 2025 году в областной программе по уничтожению борщевика. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

Данный перечень поможет гражданам контролировать работы и подавать заявки на включение новых территорий, если их нет в списке. Для этого необходимо обратиться в администрацию муниципального образования или на портал "Госуслуги".

Этапы борьбы, результаты федерального контроля территорий, инструкции и рекомендации по борьбе с борщевиком размещены на сайте Россельхозцентра по Ленобласти.

Ранее стало известно, что в Ленобласти на 10% увеличили площадь обработки территорий от борщевика.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти