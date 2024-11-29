В Ленобласти на 10% увеличили площадь обработки территорий от борщевика

Специалисты охватят больше 6,1 тысячи гектар.

В Ленинградской области площадь обработки территорий от борщевика в этом году увеличится на 10% – еще 24 муниципалитета подключаются к региональной программе борьбы с ядовитым сорняком после дополнительного отбора комитета по АПК. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

В 2025 году работы по уничтожению борщевика сертифицированными химическими препаратами будут проводиться в 111 поселениях 47 региона и охватят больше 6,1 тысячи гектар.

Для включения территории вашего муниципалитета в программу нужно оставить заявку на портале "Госуслуги. Решаем вместе" или в местной администрации.

В феврале 2025 года в Законодательное собрание Санкт-Петербурга поступил законопроект о введении штрафов за ненадлежащее исполнение обязанностей по борьбе с борщевиком Сосновского.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти