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В Петербурге могут ввести штрафы за борьбу с борщевиком “спустя рукава”
Сегодня, 14:59
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В Петербурге могут ввести штрафы за борьбу с борщевиком “спустя рукава”

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Суммы штрафов для граждан, должностных лиц и организаций разные.

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга поступил законопроект о введении штрафов за ненадлежащее исполнение обязанностей по борьбе с борщевиком Сосновского. Информация об этом размещена на сайте петербургского парламента.

Предлагается внести изменения в закон "О благоустройстве в Санкт-Петербурге", обязывающие владельцев и ответственных за объекты благоустройства, а также городские муниципалитеты не допускать появления, цветения и распространения борщевика. Для этого необходимо применять утвержденные правительством Санкт-Петербурга методы борьбы с сорняком и предотвращать его дальнейшее распространение.

Поправки к закону "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" устанавливают штрафы для нарушителей: для граждан: от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц: от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц: от 100 до 300 тысяч рублей.
Авторы законопроекта предлагают наделить районные администрации полномочиями по привлечению нарушителей к ответственности.

Борщевик Сосновского представляет опасность из-за содержащихся в его соке фуранокумаринов — веществ, повышающих чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, что может привести к серьёзным ожогам и проблемам со здоровьем.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржец попал в реанимацию из-за ожогов борщевиком.

Фото: pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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