Для "позорного" рынка сувениров с символами Петербурга хотят ввести знак качества

Депутат предлагает разрешить продажу только местной продукции или одобренных импортных аналогов.

Депутат Заксобрания Петербурга Дмитрий Панов выступил за ужесточение контроля над сувенирной продукцией с символами города. По его мнению, некачественные магниты и брелоки, часто произведенные за пределами России, искажают образ Северной столицы и наносят ущерб её культурной идентичности, пишет "Парламентская газета".

В обращении к вице-губернатору Борису Пиотровскому парламентарий отметил, что значительная часть сувениров импортируется из других стран, а их дизайн нередко содержит ошибки: искаженные пропорции зданий, неточная цветопередача флага города, а иногда и перепутанные достопримечательности. Панов привел конкретные примеры: например, Шпиль Адмиралтейства может выглядеть значительно короче, нарушаться могут и другие пропорции зданий.

Депутат предложил разрешить продажу сувениров с символикой Петербурга только при условии их производства в городе или с маркировкой "Сделано для Петербурга", если они созданы в других регионах России. Реализацию импортной продукции предлагается допускать лишь при наличии индивидуального согласования городского правительства.

Инициатива направлена на поддержку местных производителей, повышение качества сувениров и выведение из тени импортного оборота, объем которого эксперты оценивают в миллиарды рублей. Ранее аналогичные меры помогли упорядочить работу экскурсоводов: после введения аккредитации в городе осталось лишь проверенные гиды.

Фото: Piter.TV