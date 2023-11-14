Петербург поддержит местных производителей сувениров

Одной из инициатив станет создание специальной инфраструктуры, где местные ремесленники смогут продавать свои изделия.

В Санкт-Петербурге планируют ввести дополнительные меры поддержки для производителей сувенирной продукции. Об этом заявил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов на встрече с представителями креативных индустрий.

Одной из инициатив станет создание специальной инфраструктуры, где местные ремесленники смогут продавать свои изделия. Также каналом сбыта станут торговые площадки проекта "Петербургский дизайн", который с этого года расширяет поддержку на производителей сувениров и мастеров народно-художественных промыслов.

Координацией этого направления займётся Фонд развития субъектов МСП, на базе которого создан Центр развития креативных индустрий. Фонд, получивший статус опорной организации в прошлом году, помогает предпринимателям в творческих сферах развивать свои компетенции и продвигать продукцию.

Фото: Piter.tv