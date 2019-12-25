Конкурс городской сувенирной продукции объявили в Петербурге

Победителям вручат специальные призы, а после отборочного тура, 12 и 13 декабря, будет организована выставка с проектами участников в особняке Елисеевых.

В Петербурге стартовал приём заявок на конкурс "Новая культура сувениров", организованный городским комитетом по культуре. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Целью мероприятия станет разработка новой сувенирной продукции Северной столицы. К участию приглашаются профильные специалисты, организации сферы креативных индустрий, творческие предприниматели и молодёжь. В рамках конкурса предполагается создание сувениров в нескольких номинациях: свадебный, промышленный, деловой, образовательный туризм. Также будут выбраны лучший креативный и гастрономический сувениры и рассмотрены идеи для новой локальной продукции.

Победителям вручат специальные призы, а после отборочного тура, 12 и 13 декабря, будет организована выставка с проектами участников в особняке Елисеевых.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)