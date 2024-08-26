На Невском проспекте рестораны уступили место сувенирным магазинам

Закрытие кафе и запрет летних веранд меняют облик главной улицы Петербурга.

С января по сентябрь 2025 года на Невском проспекте закрылось 11 кафе и ресторанов, а открылось 8 новых заведений, сообщает "РБК Петербург". Главными причинами снижения доли общепита стали дефицит свободных площадей и запрет летних веранд, отметила директор департамента торговой недвижимости NF Group Анна Лапченко.

Средняя ставка аренды помещений площадью 100–300 кв. м снизилась на 5–10 % до 9,75 тыс. руб. за кв. м без НДС. Комитет имущественных отношений уточнил, что в 2026 году веранды на Невском проспекте возвращаться не будут.

В то же время растет число магазинов сладостей и сувениров — к концу сентября открыто 19 и 29 точек соответственно. Анна Лапченко объяснила популярность этих форматов сочетанием интереса туристов и импульсных покупок жителей.

Фото: ГАТИ Петербурга