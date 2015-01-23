На проспекте Энгельса идёт обновление трамвайных путей

В процессе обновления осуществляется замена устаревшего покрытия путем установки новой рельсошпальной конструкции, замены деревянных шпал на прочные железобетонные аналоги и монтажа термозакаленных рельсов повышенной прочности.

В Выборгском районе Петербурга приступили к активной модернизации трамвайных путей на проспекте Энгельса, охватывая отрезок от станции метро "Озерки" до пересечения с проспектом Тореза, об этом рассказали в пресс-релизе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) города.

В процессе обновления осуществляется замена устаревшего покрытия путем установки новой рельсошпальной конструкции, замены деревянных шпал на прочные железобетонные аналоги и монтажа термозакаленных рельсов повышенной прочности.

Помимо прочего, на перекрестках используется современная методика замены шпальных оснований на монолитные бетонные плиты, а пространство между рельсами будет заполняться износостойким литым асфальтобетоном.

Ранее мы сообщили о том, что специалисты отремонтируют Рабфаковскую улицу в Петербурге.

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