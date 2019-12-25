Специалисты отремонтируют Рабфаковскую улицу в Петербурге

Подрядчики обновят покрытие дорог и тротуаров, используя порядка 26 тыс. кв. м. свежего асфальта.

Рабфаковская улица подвергнется капитальному ремонту, охватывающему участок длиной 1,72 км между улицей Бабушкина и проспектом Обуховской Обороны. Эту информацию предоставили представители комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

Подрядчики обновят покрытие дорог и тротуаров, используя порядка 26 тыс. кв. м. свежего асфальта. Помимо укладки новых покрытий, рабочие займутся заменой колодезных люков, перекладкой бордюрного камня, обновлением дорожной разметки и восстановлением элементов благоустройства территории.

Во время ремонтных мероприятий, запланированных с 21 июля по 5 августа, временно ограничится движение автотранспорта по указанному участку Рабфаковской улицы. Один раз, 26 июля, планируется полное закрытие движения транспорта по 1-му Рабфаковскому переулку рядом с Рабфаковской улицей.

Ранее мы сообщили о том, что Цимбалинский путепровод в Петербурге закроют на реконструкцию до 2027 года.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)