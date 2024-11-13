Цимбалинский путепровод в Петербурге закроют на реконструкцию до 2027 года

Специалисты КРТИ обнаружили опасные изменения в конструкции путепровода, что потребовало полного прекращения движения до завершения строительных работ.

Движение по Цимбалинскому путепроводу в Невском районе будет полностью прекращено с 18 июля 2025 года до 25 февраля 2027 года. Такое решение принято после обследования конструкции специалистами дорожных служб, сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга.

Проверка, проведенная 4 июля, выявила опасные изменения в положении элементов путепровода. В связи с этим было принято решение о полном закрытии движения на время строительства нового сооружения. Одновременно будут введены ограничения на прилегающих улицах: на участке улицы Цимбалина от улицы Седова до Белевского проспекта, а также на улице Белы Куна от Софийской улицы до путепровода, включая "карман" вдоль дома 25, литера А. На перекрестке Софийской и Белы Куна будет закрыто движение в направлении от Софийской улицы к путепроводу.

Как пояснили в КРТИ, временные неудобства для автомобилистов связаны с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения и проведения масштабных строительных работ. Ведомство разрабатывает схемы объезда для минимизации последствий транспортных ограничений.

Ранее сообщалось, что Цимбалинский путепровод готов на 25%.

Фото: КРТИ