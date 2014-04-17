Цимбалинский путепровод готов на 25%

Завершить реконструкцию планируют к концу 2027 года.

Работа над новым Цимбалинским путепроводом в южной части Петербурга успешно движется вперед: строительные работы выполнены на четверть. Сейчас строители прокладывают обходную дорогу вдоль улицы Цимбалина, чтобы перенаправить транспортные потоки и освободить пространство для монтажа основных конструкций — опор и подпорной стены.

Одновременно продолжается монтаж стапелей и пролетных строений. Основная конструкция пролетов собирается на специальном стапеле, откуда впоследствии с помощью гидравлических домкратов перемещается на заранее подготовленные опоры. Надвижение больших пролётов запланировано на лето следующего года.

Ежедневно на стройплощадке трудятся свыше шестидесяти профессионалов и используется более десяти единиц специальной техники. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратил внимание, что длина обновляемого путепровода увеличилась до 450 метров, став длиннее старого варианта на целых 247 метров. Проектировщики учли запросы жителей, предусмотрев широкие тротуары и велодорожку шириной три метра.

Все работы выполняются строго по графику, используются исключительно российские материалы и металлоконструкции, общий объем поставок которых превысил уже 2500 тонн. Помимо возведения самого путепровода, предстоит переустройство коммуникаций, установка новых кабельных линий и сооружение защитных стенок. Будет установлено около 270 метров шумопоглощающего экрана. Завершить реконструкцию планируют к концу 2027 года. Проходимость нового путепровода возрастёт практически вдвое, достигнув отметки почти в 24 тысячи машин ежедневно.

Александр Беглов дополнительно упомянул, что недавно правительством России принято решение о выделении финансирования ещё одному новому путепроводу через железную дорогу Москвы, который разместится вблизи Московского вокзала и пройдёт рядом с платформой "5-й километр". Этот путепровод также позволит свободно проезжать высокоскоростным поездам. Пока ведутся обсуждения сотрудничества с потенциальным инвестором в формате государственно-частного партнерства. Новая переправа станет продолжением улицы Салова, свяжет трамвайные маршруты Большего Смоленского моста и внутренний аналог КАД, обеспечивая дополнительную разгрузку транспортных потоков.

Фото: Правительство Петербурга