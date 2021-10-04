Невский проспект в Петербурге закроют для машин с 9 Мая

В честь 9 Мая на Дворцовой площади в Петербурге традиционно пройдет Парад Победы. Во время события ее временно перекроют для пешеходов. Об этом предупредил заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин на пресс-конференции. По его словам, для обеспечения безопасности задействуют беспрецедентные силы: большое количество сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС и коммунальных служб.

Также Равин сообщил о других ограничениях 9 мая. Водители не смогут проехать по Невскому проспекту, начиная с 06:00 утра. При этом пешеходные зоны останутся открытыми. Дворы на Невском и набережные, откуда можно будет увидеть праздничный салют, также будут доступны для горожан.

Ранее сообщалось, что 9 мая в Петербурге могут ограничить работу мобильного интернета. Решение о введении временной меры примут накануне. Однако в городе можно будет воспользоваться бесплатными точками Wi-Fi.

