Очередь на границе Нарва - Ивангород сохраняется с эстонской стороны

На контрольно-пропускном пункте "Нарва — Ивангород" выстроилась очередь на въезд в Россию со стороны эстонского города Нарва. Об этом РИА Новости рассказал местный житель Александр, который работает неподалеку от границы. По его словам, российская сторона работает очень быстро, очередь двигается без задержек. Пройти границу из Нарвы в Ивангород можно примерно за 15-20 минут. Если придет автобус с туристами, то на это уйдет около 40 минут.

По состоянию на 10:30 по московскому времени, согласно общедоступной трансляции с внешней камеры наблюдения на КПП, очередь сохраняется с эстонской стороны. В Ивангороде Ленинградской области 9 мая традиционно пройдет концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоится у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Концерт будет видно и слышно на двух берегах реки — с российской и эстонской стороны.

