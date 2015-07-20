Эстонцы собрались на берегу Нарвы в ожидании победного концерта в Ленобласти

Концерт уже четвёртый год объединяет жителей двух стран.

На границе с Эстонией в Ивангороде 9 Мая в 17:00 у стен крепости начался традиционный концерт "Берега Победы". В этом году на сцену выйдут Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Юрий Лоза, группа "На-На" и другие звезды, а вечер проведёт комментатор Дмитрий Губерниев. Концерт, который уже четвёртый год подряд объединяет два берега реки Нарвы, традиционно соберёт тысячи зрителей по обе стороны границы.

Для гостей и жителей будет работать полевая кухня и военно-патриотические шатры. Специально для зрителей из Эстонии на берегу реки установлены большие экраны и мощные акустические системы. Концерт доступен для наблюдения с противоположного берега в городе Нарве, где ежегодно собираются около пяти тысяч человек, для которых День Победы также остается значимой датой.

При этом погранпереход "Ивангород — Нарва" сегодня не фиксирует очередей. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который примет участие в празднике, подчеркнул, что эта традиция лишена политического подтекста и является данью общей памяти.

Отметим, что власти Эстонии предупредили своих граждан о недопустимости ношения на мероприятии любой военной формы, георгиевских лент и символов "Z". Охрану общественного порядка в Ивангороде обеспечивают усиленные наряды полиции, кинологи и беспилотные летательные аппараты.

